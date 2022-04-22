شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى المصرى من سوء استقبال نهضة بركان بعد خوض المران الأول فى الظلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى منذ قليل أول تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استعدادًا لمباراته بإياب الدور ربع النهائى من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وتعرض الفريق لموقف صعب بعدما انقطع التيار الكهربائى عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعبانى على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبى للفريق قبل مباراة بعد غدٍ الأحد.



تدريبات المصري (1)



تدريبات المصري (2)



تدريبات المصري (3)



تدريبات المصري (4)



تدريبات المصري (5)

من جهته، أبدى الدكتور على الطرابيلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة المصرى، استياءه التام من تجاهل مسئولى نادى نهضة بركان لبعثة المصرى منذ وصولها إلى المملكة المغربية ظهر أمس الخميس، وهو الأمر الذى يتنافى تمامًا مع التقاليد المتعارف عليها فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعثة المصرى لم تتوقع على الإطلاق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل، خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى وجدتها بعثة نهضة بركان منذ اللحظة الأولى لوصولها لمصر، حيث خصصت إدارة النادى المصرى مرافقًا مستديما لبعثة بركان لتذليل أية عقبات قد تواجهها، مؤكدًا أن السفارة المصرية بقيادة السفير ياسر عثمان قامت بدورها على الوجه الأكمل فى استضافة البعثة فى ظل تجاهل تام من مسئولى نادى نهضة بركان، مضيفًا أنه تواصل بالفعل مع مراقب المباراة لإحاطته بكافة الملابسات التى تعرضت لها البعثة على مدار اليوم، والتى قد تثير شكوك البعض حول تعمد قطع التيار الكهربائى عن ملعب التدريب حتى يتسبب ذلك فى إرباك حسابات الجهاز الفنى للمصري.