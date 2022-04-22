شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتدرب فى "الظلام" بالمغرب قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدمت بعثة النادي المصري بأزمة كبيرة في المغرب، بعدما خاض الفريق مرانه الأول في الظلام بسبب غلق الأضواء في ملعب التدريب، وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد اختار ملعب أكاديمية شباب المحمدية بمدينة الدار البيضاء المغربية لاستضافة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة الفريق بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وأدى لاعبو المصري بعض التدريبات في أجواء مظلمة، حتى يتم حل الأزمة خلال الساعات المقبلة بالبحث عن ملعب آخر لاستضافة التدريبات.