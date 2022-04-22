شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتدرب فى "الظلام" بالمغرب قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اصطدمت بعثة النادي المصري بأزمة كبيرة في المغرب، بعدما خاض الفريق مرانه الأول في الظلام بسبب غلق الأضواء في ملعب التدريب، وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد اختار ملعب أكاديمية شباب المحمدية بمدينة الدار البيضاء المغربية لاستضافة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة الفريق بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وأدى لاعبو المصري بعض التدريبات في أجواء مظلمة، حتى يتم حل الأزمة خلال الساعات المقبلة بالبحث عن ملعب آخر لاستضافة التدريبات.
وحرص السفير المصري لدى المملكة المغربية، ياسر عثمان، يرافقه نائبه أحمد مبارك، بصحبة عدد من مسئولي السفارة على استقبال بعثة النادي المصري، بمطار محمد الخامس وإنهاء إجراءات الوصول.
ووصلت إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتضم البعثة 38 فردًا ويترأسها الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر اقامتها في فندق جراند موكادور الدار البيضاء.