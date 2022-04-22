شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يذاكر الجونة من بوابة سموحة قبل موقعة الأثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الجونة، وآخرها مباراة سموحة التي جمعت الفريقين بمنافسات الدوري العام وانتهت بفوز الجونة بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الساحلي قبل موقعة الاثنين التي تجمع الفريقين بالجولة 16 بالدوري.

وكان فيوتشر قد خاض لقاءً ودياً أمام نظيره بلبيس استعداداً للجونة، حيث فاز فيوتشر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فيوتشر( أحمد رفعت " 3 أهداف " وهدف كلا من : طارق طه، أحمد عاطف، ، أشرف مجدى ، أليو نداى.

واكتفى على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، بمنح لاعبيه 24 ساعة فقط راحة سلبية، بعد الفوز على سيراميكا فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام بثلاثية نظيفة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة.

ويلتقى فيوتشر مع الجونة الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر مع بيراميدز لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.