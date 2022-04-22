شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: اتحاد الكرة بصدد تنفيذ طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن النادى الأهلى طلب حكاما أجانب لمبارياته في الدورى المصري، لافتا إلى أن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بصدد تنفيذ طلب مسئولي النادى الأحمر.

وأضاف العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1": "المباريات التي سيكون فيها النادى الأهلي هو صاحب اللقاء ستقام بطاقم تحكيم أجنبي".

وتحدث العطار عن ملف مباراة مصر والسنغال مؤكدا أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشىء.

وتحدث وليد العطار عن المدرب المتوقع أن يقود المنتخب الأولمبى خلال الفترة المقبلة، قائلا: "نفاضل بين أكثر من اسم مصري وأجنبى، ولم نستقر على شخص معين، وسيتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد عيد عيد الفطر المبارك".