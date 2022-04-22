شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سنُصّعد للمحكمة الرياضية حال عدم توافق قرار فيفا مع شكوى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن قرار مجلس الإدارة سيكون التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع شكوى مصر ضد السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة من تجاوزات الجماهير في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأكد العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1"، أن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات رسمية من أي جهة بخصوص ملف مباراة مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشىء.

وتحدث وليد العطار عن المدرب المتوقع أن يقود المنتخب الأولمبى خلال الفترة المقبلة قائلا: "نفاضل بين أكثر من اسم مصري وأجنبى، ولم نستقر على شخص معين، وسيتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد عيد عيد الفطر المبارك".