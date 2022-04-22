شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء فى دوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الأخير استعداداً لمباراة الرجاء المغربي اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وانطلق مران الأهلي في العاشرة مساء الخميس بتوقيت المغرب، الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وبدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة. وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تكثيف جلساته الخاصة مع لاعبي الفريق من أجل توجيه لهم العديد من النصائح الخاصة لامتصاص حماس لاعبي الرجاء المتوقع مع انطلاق مباراة اليوم بين الفريقين.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال الساعات الماضية عن عدة أمور خاصة بمباراة اليوم تتعلق بضرورة الابتعاد عن التوتر والتركيز وامتصاص القوة والحماس الذي سيبدأ به فريق الرجاء مباراة اليوم، لاسيما وأن الفريق المغربي سيخوض المباراة على أرضه ووسط ما يزيد عن 45 ألف مُشجع مغربي يدعمونه.

على صعيد متصل، قال بيتسو موسيماني إن مواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ستكون قوية؛ لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، وهي مباراة صعبة على الفريقين.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد الخميس أكد موسيماني أن الجهاز الفني يتعامل مع مباراة الرجاء باحترام شديد للمنافس، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة اليوم؛ من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: "سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة اليوم.. والمنافسة تكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين".

وأكمل: "أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم".

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد لجهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة اليوم.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الأفريقي في قطر.