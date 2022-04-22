مرتضى منصور: هعمل اختبار ولاء للأهلاوية في الزمالك.. واللي هيقول «هيييه» هشطبه

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء المتداولة بشأن رفض النجم المغربي أشرف بن شرقي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بن شرقي مع الموسيم بنهاية الموسم الجاري، ليحق له الرحيل مجانًا لصفوف أي فريق يرغب في الانتقال له.

وخلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس لتكريم فرق الألعاب الجماعية، قال مرتضى منصور: "هناك بعض الناس يقولون إن بن شرقي رفض التجديد للزمالك، لكن النادي لم يفاوضه من الأساس".

وأضاف رئيس الزمالك: "سأجري اختبارًا للأهلاوية في نادي الزمالك وسأطلق عليه اختبار الولاء، لأنه لا يجوز أن تشجع الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء".

واختتم: "سأعرض مباراة لـ الأهلي، (واللي هيقول هيييه) سأشطبه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي غدًا، الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.