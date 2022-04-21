الامارات | للمرة السادسة في تاريخه.. شباب الأهلي بطل كأس السلة الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة السادسة في تاريخه.. شباب الأهلي بطل كأس السلة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق شباب الأهلي بكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، بفوزه على الشارقة "96-93" بعد اللجوء إلى شوط إضافي، في المباراة النهائية المثيرة، الخميس، على صالة نادي الوصل في دبي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل "80-80".

وأضاف شباب الأهلي بتتويجه في كأس نائب رئيس الدولة، اللقب الثالث في موسمه الحالي، عقب تتويجه بلقبي بطولتي الدوري العام وكأس رئيس الدولة، كما أضاف "فرسان دبي" لقبهم السادس في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة عقب تتويجهم باللقب مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2016-2017 و2017-2018

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي الفريق محمد المري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، بتقليد شباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وفرط فريق الشارقة بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع "19-18 و29-23"، بعد أن نجح شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الوقت الأصلي بنيل "فرسان دبي" الأفضلية في الربعين الثاني والرابع "18-15 و21-17"، ما دفع الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي سالم الزعابي إلى احتساب شوط إضافي لمدة خمسة دقائق عرف خلاله شباب الأهلي وفي الثواني الأخيرة في حسم نتيجته "16-13" والفوز بالمباراة واللقب.

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