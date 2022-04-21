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الامارات | يكرهون سماع اسم محمد صلاح!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح للنجم المصري محمد صلاح المتألق في الملاعب الإنجليزية الأوروبية اسماً مكروهاً في مدينة مانشستر بعد تسجيله كثير من الأهداف في مرمى فريقي اليونايتد والسيتي وتسببه بآلام لجماهيرهما، بحسب تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وقالت الصحيفة إن "جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، محمد صلاح، أصبح شخصية غير مرغوبة في مدينة "مانشستر" بسبب تألقه على الناديين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة".

وسجل محمد صلاح في الموسم الحالي خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في ، ليصبح اللاعب الأول الذي يفعل هذا في الشياطين الحمر في موسم واحد، وأمام مانشستر سيتي سجل هدفا وصنع اثنين في مباراتي  الموسم الحالي!.

وأوضح التقرير: "في مدينة مانشستر لا يريدون أن يسمعوا اسم محمد صلاح، خاصة بعد هدفيه أمام مانشستر يونايتد يوم، الثلاثاء، وكان هناك هاتريك في الدور الأول في مباراة "أولد ترافورد".

ويسعى محمد صلاح إلى تتويج جهوده وزملائه في ليفربول يتتويج جديد بالدوري الإنجليزي بعدما اشتعلت المنافية مع مانشستر سيتي حتى بلغ الفارق بينهما نقطة واحدة فقط لمصلحة الأخير.

الملفت في الأمر أن محمد صلاح يسكن وأسرته في في مدينة مانشستر رغم لعبه لصفوف ليفربول.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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