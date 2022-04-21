شباب الأهلي يواجه آهال وعينه على المنافسة

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من جانبه يطمح الطرف الآخر أهال لتحقيق فوزه الأول خلال مشاركته الحالية والتي تعتبر الأولى له في دوري أبطال آسيا ولم يستطع الانتصار في المواجهات الأربع الماضية، حيث خسر ثلاث منها وتعادل في واحدة كانت أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى.
الغرافة وفولاد خوزستان
يدخل الغرافة القطري مواجهته مساء اليوم أمام فولاد خوزستان الإيراني رافعا شعار التعويض وطمس الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي.
ويستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل هذا اللقاء عند الساعة 11:15م حيث يبحث الغرافة عن العودة للانتصارات مجددا بعد أن غابت في الجولتين الماضية وللحفاظ على حظوظه في التأهل لابد من الانتصار اليوم أمام المتصدر خصوصا أن الخسارة تعني توديع الغرافة للبطولة من دور المجموعات.
على الطرف الآخر يسعى فولاد خوزستان الإيراني لتحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الترتيب ورفع رصيده إلى 11 نقطة قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
وكان فولاد لم يخسر خلال مواجهاته الأربع الماضية مسجلا تعادلين ومحققا انتصارين مكنته من اعتلاء عرش هذه المجموعة برصيد 8 نقاط.
يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الأولى لهذه المنافسة.
قراءة لفرق المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة:
- صعد فولاد خوزستان الإيراني إلى الصدارة برصيد 8 نقاط.
- حقق شباب الأهلي الإماراتي فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات محتلا الوصافة بـ6 نقاط.
- للعام الثاني على التوالي شباب الأهلي يحقق انتصاره الأول في الجولة الرابعة.
- خسر الغرافة القطري للمرة الأولى في هذه النسخة بعد ثلاث مباريات.
- سجل شباب الأهلي النتيجة الأكبر لفرق غرب القارة بفوزه 8-2 أمام الغرافة. * لم يحقق أهال التركمانستاني أي انتصار وهو الوحيد من فرق المجموعة الذي لم يفز.
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