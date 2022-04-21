شكرا لقرائتكم خبر شباب الأهلي يواجه آهال وعينه على المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تحقيقه فوزا كبيرا أمام الغرافة القطري أعاده للمنافسة بقوة على خطف بطاقة التأهل، يواجه شباب الأهلي الإماراتي مساء اليوم نظيره آهال التركمانستاني ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثالثة. ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ8:15م أحداث هذا اللقاء الذي يسعى فيه شباب الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الغرافة بنتيجة كبيرة كان قوامها 8 أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثاني. ويأمل الفريق الإماراتي في الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب قبل نهاية دور المجموعات بجولة وحيدة، خصوصا أن شباب الأهلي يعلم جيدا أن الفوز في المواجهتين يجعل الفريق يخطف صدارة المجموعة.

من جانبه يطمح الطرف الآخر أهال لتحقيق فوزه الأول خلال مشاركته الحالية والتي تعتبر الأولى له في دوري أبطال آسيا ولم يستطع الانتصار في المواجهات الأربع الماضية، حيث خسر ثلاث منها وتعادل في واحدة كانت أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى.

الغرافة وفولاد خوزستان

يدخل الغرافة القطري مواجهته مساء اليوم أمام فولاد خوزستان الإيراني رافعا شعار التعويض وطمس الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي.

ويستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل هذا اللقاء عند الساعة 11:15م حيث يبحث الغرافة عن العودة للانتصارات مجددا بعد أن غابت في الجولتين الماضية وللحفاظ على حظوظه في التأهل لابد من الانتصار اليوم أمام المتصدر خصوصا أن الخسارة تعني توديع الغرافة للبطولة من دور المجموعات.

على الطرف الآخر يسعى فولاد خوزستان الإيراني لتحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة الترتيب ورفع رصيده إلى 11 نقطة قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وكان فولاد لم يخسر خلال مواجهاته الأربع الماضية مسجلا تعادلين ومحققا انتصارين مكنته من اعتلاء عرش هذه المجموعة برصيد 8 نقاط.

يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الأولى لهذه المنافسة.

قراءة لفرق المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة:

