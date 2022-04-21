سوموديكا: مواجهة مومباي صعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق الشباب السعودي الروماني ماريوس سوموديكا «إن مواجهة مومباي الهندي في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لن تكون سهلة».

وأضاف سوموديكا خلال المؤتمر الصحفي أمس أن المباراة المقبلة مع مومباي، ستختلف تماما عن مواجهتهما في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز فريقه (3-0)، مشيرا إلى أن فريقه يجب عليه اللعب بروح عالية لخطف النقاط الثلاث.

وتابع «إن فريقي اقترب من التأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة»، لكنه أكد أن كرة القدم لها حسابات مختلفة، لأن الفريق الهندي يحتاج للفوز أيضا من أجل إنعاش حظوظه.