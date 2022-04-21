سوموديكا: مواجهة مومباي صعبة

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وأضاف سوموديكا خلال المؤتمر الصحفي أمس أن المباراة المقبلة مع مومباي، ستختلف تماما عن مواجهتهما في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز فريقه (3-0)، مشيرا إلى أن فريقه يجب عليه اللعب بروح عالية لخطف النقاط الثلاث.
وتابع «إن فريقي اقترب من التأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة»، لكنه أكد أن كرة القدم لها حسابات مختلفة، لأن الفريق الهندي يحتاج للفوز أيضا من أجل إنعاش حظوظه.
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