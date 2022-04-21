شكرا لقرائتكم خبر رسميا.. إريك تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس أن مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاغ سيتسلم مهامه على رأس «الشياطين الحمر»، بدءا من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

وقال النادي الإنجليزي في بيان «يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال اعتبارا من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي».

من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاما «إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير».