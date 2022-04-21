شكرا لقرائتكم خبر رسميا.. إريك تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال النادي الإنجليزي في بيان «يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال اعتبارا من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي».
من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاما «إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير».
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إريك تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.