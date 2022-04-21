الهلال يدافع عن صدارته أمام الشارقة

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الانتصارات الهلالية
وتمضي الانتصارات الهلالية بصورة إيجابية مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بعد أن واصل انتصاراته منذ قدومه للهلال خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم إذ كسب 12 لقاء التي خاضها حتى الآن ويبحث عن الفوز الـ 13 في لقاء اليوم.
ويرجح أن تتسع رقعة التدوير الهلالية في هذا للقاء بعد أن ضمن الفريق التأهل للأدوار الآسيوية، حيث شهد دوري الأبطال الآسيوي تدويرا هلاليا مذهلا نتيجة لثبات النسق الفني دون أن يتأثر أداء الفريق، ويطمع لاعبو الهلال في (كرم) رامون دياز في أن ينالوا فرصة تمثيل الفريق في لقاء الشارقة اليوم وفي ختام مشوار الفريق في دوري المجموعات أمام الريان القطري، وهي فرصة لأن يزج بأكثر من عنصر شاب في لقاء اليوم لخلو اللقاء من أي حالة ضغوط فنية ونفسية، وبالتالي سينعكس المردود على اللاعبين وفي جعلهم نواة المستقبل للفريق وللكرة السعودية.
النتائج المباشرة
أما فريق الشارقة الإماراتي ثالث المجموعة بـ 4 نقاط يحاول التماس الــتأهل والدخول في منافسة جادة مع الريان القطري لنيل أفضل ثوان للمجموعات للتأهل لدور الـ16، وتعويض مواجهته الأولى مع الهلال التي خسرها بـ 1/2. وربما يعدل مديره الفني الروماني أولاريو كوزمين من أسلوبه الدفاعي الذي كان عليه في المواجهة الماضية (لعل وعسى) أن يكون للفريق نصيب من نقاط اللقاء تنجيه النتائج المباشرة التي سيخوضها الريان القطري ضد فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال.
نقاط من المواجهة:
- الهلال تأهل رسميا لدور الـ16 بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية بـ 12 نقطة.
- يرجح أن تتسع رقعة التدوير الهلالية في هذا للقاء بعد أن ضمن الفريق التأهل للأدوار الآسيوية.
- يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الريان القطري الذي يملك 7 نقاط بالمركز الثاني والشارقة الإماراتي بالمركز الثالث 4 نقاط.
- فقد استقلال دوشنبه الطاجاكستاني التأهل رسميا، حيث خاض 4 مباريات لم يحقق خلالها أي نقطة في المجموعة الأولى.
- مواجهات الهلال والشارقة جلها في الآسيوية، حيث كسب الهلال المواجهة الأولى بـ 3/ 1، وخسر الثانية بـ 4/1، وعاد لكسب الثالثة بـ 1/صفر، وكسب الرابعة بـ 2/ 1.
- بحسب نظام البطولة يتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.
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