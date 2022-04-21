الهلال يدافع عن صدارته أمام الشارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكمل فريق الهلال الكروي الأول مساء غد عند الساعة الـ11:14 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مسيرته الكروية أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2022 قبل ختام دوري المجموعات في الجولة ما قبل الأخيرة (للمجموعة الأولى) بعد أن ضمن فريق الهلال الـتأهل لدور الـ 16 بعد تحقيقه العلامة الكاملة بـ 12 نقطة بانتصاراته السابقة التي حققها على الشارقة الإماراتي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي (ذهابا وإيابا)، وجعلته متصدرا مجموعته بفارق 5 نقاط عن الوصيف الريان القطري الذي سيخوض مواجهته الليلة مع الفريق الطاجيكي.

الانتصارات الهلالية

وتمضي الانتصارات الهلالية بصورة إيجابية مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بعد أن واصل انتصاراته منذ قدومه للهلال خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم إذ كسب 12 لقاء التي خاضها حتى الآن ويبحث عن الفوز الـ 13 في لقاء اليوم.

ويرجح أن تتسع رقعة التدوير الهلالية في هذا للقاء بعد أن ضمن الفريق التأهل للأدوار الآسيوية، حيث شهد دوري الأبطال الآسيوي تدويرا هلاليا مذهلا نتيجة لثبات النسق الفني دون أن يتأثر أداء الفريق، ويطمع لاعبو الهلال في (كرم) رامون دياز في أن ينالوا فرصة تمثيل الفريق في لقاء الشارقة اليوم وفي ختام مشوار الفريق في دوري المجموعات أمام الريان القطري، وهي فرصة لأن يزج بأكثر من عنصر شاب في لقاء اليوم لخلو اللقاء من أي حالة ضغوط فنية ونفسية، وبالتالي سينعكس المردود على اللاعبين وفي جعلهم نواة المستقبل للفريق وللكرة السعودية.

النتائج المباشرة

أما فريق الشارقة الإماراتي ثالث المجموعة بـ 4 نقاط يحاول التماس الــتأهل والدخول في منافسة جادة مع الريان القطري لنيل أفضل ثوان للمجموعات للتأهل لدور الـ16، وتعويض مواجهته الأولى مع الهلال التي خسرها بـ 1/2. وربما يعدل مديره الفني الروماني أولاريو كوزمين من أسلوبه الدفاعي الذي كان عليه في المواجهة الماضية (لعل وعسى) أن يكون للفريق نصيب من نقاط اللقاء تنجيه النتائج المباشرة التي سيخوضها الريان القطري ضد فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال.

نقاط من المواجهة:

