شكرا لقرائتكم خبر الشباب ينشد التأهل من بوابة الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الشباب للإعلان الرسمي عن تأهله كمتصدر للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2022 ، وذلك عندما يواجه فريق مومباي سيتي الهندي ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي تلعب مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

ويملك الشباب 10 نقاط متصدرا بها المجموعة ويحتاج إلى نقطة فقط من مباراتين ليضمن المركز الأول، حيث يبعد عن صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وهو المركز الذي تتقاسمه الفرق الثلاث في المجموعة.

لن يجد الشباب صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز وذلك للفارق الفني الكبير بينه وبين الفريق الهندي صاحب المشاركة الأولى في البطولة.

وكان الشباب قد فاز ذهابا على مومباي بثلاثية نظيفة، ويتفوق الشباب في كل شيء حيث يمتلك أقوى هجوم في البطولة بتسجيله لـ 10 أهداف، وأيضا يمتلك أقوى دفاع في البطولة، حيث لم تلج شباكه سوى هدف واحد، كما يتصدر البرازيلي كارلوس جونيور هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وضمن نفس المجموعة يواجه فريق الجزيرة الإماراتي فريق القوة الجوية العراقي في مباراة محددة لهوية صاحب المركز الثاني والذي سيدخل في مفاضلة مع أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الأخرى، حيث سيتم اختيار أفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني لتكمل سلسلة الفرق المتأهلة لدور الـ16.

ويملك كل فريق 4 نقاط والفوز وحده هو المنقذ، حيث إن التعادل سيضعف حظوظهما بشكل كبير بسبب عدم استطاعتهما الوصول إلى النقطة الـ10 التي قد تؤهل صاحبها لدور الـ16.

نتيجة لقاء الذهاب صبت لمصلحة فريق القوة الجوية والذي يبدو أن حظوظه أكبر بسبب أن مواجهته الأخيرة ستكون أمام الفريق الهندي فيما سيواجه فريق الجزيرة المتصدر فريق الشباب.