انتصارات فرقة دياز تهدد البرازيلي باكيتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق ‏الهلال الفوز في 8 مباريات متتالية بدوري أبطال آسيا، وتعد هذه أطول سلسلة انتصارات للزعيم في البطولة القارية، خلال 17 مشاركة سابقة لحامل اللقب، وذلك عقب الفوز أمام استقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ونجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال من تحقيق سلسلة الانتصارات الأطول في مسيرته، بعد أن وصل إلى 12 انتصارا متتاليا بدأت أمام الشباب بخماسية نظيفة بدوري كأس محمد بن سلمان ووصلت إلى استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، معادلا رقم البلجيكي إيريك جيريتس، مدرب نادي الهلال السابق خلال موسم 2009-2010.

الانتصارات الأطول

وحقق الهلال منذ 17 فبراير الفوز على الشباب والحزم والنصر والاتحاد والرائد والأهلي في الدوري، كما فاز على النصر والشباب في طريقه للمباراة النهائية لكأس الملك، وانتصر على الشارقة والريان واستقلال دوشنبه ذهابا وإيابا بمجموعته في البطولة الآسيوية.

وكانت ثاني أطول سلسلة فوز لدياز مع الهلال أيضا لكن خلال ولايته الأولى، بدأت في أبريل 2017 وانتهت في أغسطس من العام ذاته بعد 9 انتصارات.

وانتصر الهلال حينها على الوحدة والنصر والفيحاء والتعاون بالدوري، والريان والاستقلال ذهابا وإيابا بدوري أبطال آسيا، والتعاون والأهلي بكأس الملك.

فإن الأرجنتيني رامون دياز نجح في معادلة رقم البلجيكي إيريك جيريتس، مدرب نادي الهلال السابق خلال موسم 2009-2010، بتحقيق 12 انتصارا على التوالي عقب الفوز أمس أمام الاستقلال الطاجيكي.

الرقم القياسي

ويسعى دياز لتحطيم رقم البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب نادي الهلال السابق الذي حقق 13 انتصار على التوالي موسم 2004-2005.

وفي دوري المحترفين والذي تم اعتماد نظامه الجديد موسم 2008ـ2009 يملك فريق النصر الأول لكرة القدم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية بالفوز في 13 مباراة متتالية موسم 2013ـ 2014 وبدأت انتصاراته في الجولة العاشرة أمام الهلال وتوقفت أيضا أمام الهلال في الجولة 23، وكسر بذلك رقم صاحب الرقم القياسي السابق الهلال في موسم 1425 هـ عندما فاز في 11 مباراة متتالية عام 1425هـ.

في حين سجل الهلال أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري بـ14 انتصار متتاليا تفاصيلها: 10 مباريات متتالية من دوري 1985/1984 وأول 4 مباريات من دوري 1986/1985.

العملاق الألماني عالميا يحتل فريق بايرن ميونخ الصدارة. بعد أن فاز العملاق الألماني بـ23 مباراة متتالية في نهاية موسم 2019ـ2020، حيث حقق ثلاثية تاريخية.

في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثاني، والذي فاز في 22 مباراة متتالية في 2014 بقيادة كريستيانو رونالدو. وجاء مانشستر سيتي بالمركز الثالث بـ21 انتصارا موسم 2020-2021.

وفي المركز الرابع يأتي برشلونة موسم 2005ـ2006 المرصع بالنجوم، والذي ضم ليونيل ميسي، رونالدينيو، تشافي، أندريس إنييستا، صامويل إيتو، كارليس بويول، وآخرون، بـ 18 مباراة متتالية.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الرابع، بفارق انتصارين عن باريس سان جيرمان الخامس بـ18 انتصارا في موسم 2015ـ2016، وبوردو 2009 صاحب المركز السادس، الذي فاز في 16 مباراة متتالية.

أطول سلسلة انتصارات في الدوريات الكبرى:







بايرن ميونخ: 23 مباراة متتالية في موسم ( 2019ـ2020)



ريال مدريد: 22 مباراة متتالية في موسم (2014)



مانشستر سيتي: 21 انتصارا موسم (2020-2021).



برشلونة: 18 مباراة متتالية موسم (2005ـ2006)



باريس سان جيرمان: 18 انتصارا في موسم (2015ـ2016)،



بوردو: 16 مباراة متتالية موسم (2009)



ريال مدريد: 15 فوزا على التوالي موسم (2011)



بايرن ميونخ: 14 مباراة متتالية موسم (2017ـ2018)



ليون: 14 مباراة متتالية موسم (2006)



فازت 6 فرق أخرى في 13 مباراة متتالية: