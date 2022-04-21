مصر تتعشم في 5 مخالفات لإعادة مباراتها مع السنغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب جماهير الكرة المصرية قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن طلب إعادة مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال قطر 2022.

وقدم اتحاد الكرة المصري ملفا به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.

بعد تأهل «أسود التيرانغا» إلى كأس العالم 2022 بالفوز على «الفراعنة» بضربات الترجيح 3-1، بعد التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.

الملف المصري

وتضمن الملف المصري غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.

وتنص المادة 16 في لائحة الانضباط، الخاصة بالفيفا على المخالفات الوارد حدوثها والعقوبات.

التاريخ الكروي

وشهد التاريخ الكروي عددا من المباريات التي تم إعادتها، وأبرزها مواجهة مصر وزيمبابوي عام 1993 في التصفيات المؤهلة لمونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب واقعة «الطوبة».

وقتها انتهت المباراة لصالح مصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما أشرف قائم وحسام حسن، وهي النتيجة التي كانت تؤهل «الفراعنة» لمواجهة الكاميرون في المرحلة النهائية لحسم التأهل للمونديال.

ويرجع السبب وراء شهرتها، إعادة اللقاء نتيجة شكوى تقدم بها اتحاد زيمبابوي للفيفا، بعد قيام أحد المشجعين بقذف «طوبة» على أحد لاعبي زيمبابوي وإصابته، كما تعرض مدرب الفريق لطوبة أخرى، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة اللقاء بمدينة ليون الفرنسية وينتهي بالتعادل السلبي ليفشل الفراعنة في التأهل للدور الفاصل.

وتعد تلك المباراة الوحيدة التي تم إعادتها في تاريخ تصفيات المونديال بسبب حدوث شغب جماهيري.

وقائع أخرى في مباريات شهدت الإعادة ولكن بسبب أخطاء تقنية من الحكام، مثل مواجهة البحرين وأوزبكستان في تصفيات مونديال 2006، نتيجة خطأ من الحكم في عدم إعادة ضربة جزاء لخطأ في تنفيذها.

ومباراة أخرى بين السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات مونديال 2018، وتم إعادتها بسبب ثبوت تورط الحكم الغاني جوزيف لامبتي في المراهنات، ليتم إيقافه بعدها مدى الحياة.

مخالفات دونها الملف المصري:







غياب التأمين لحافلة المنتخب



صعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد



الاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب



إلقاء زجاجات المياه



استخدام أشعة الليزر



المخالفات الوارد حدوثها بحسب المادة 16 من لائحة الانضباط:





محاولة اقتحام الملعب



إلقاء أي شيء من المدرجاتl استخدام الألعاب النارية والليزر



استخدام الإشارات والكلمات لنقل رسائل سياسية أو دينية تتعارض مع طبيعة الحدث كمباراة كرة قدم



التشويش على السلام الوطني



الاضطرابات التي يمكن أن تحيط بملعب المباراة



4 عقوبات تتعلق بهذه المخالفات: