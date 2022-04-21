4 مواجهات حاسمة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجمعة جولة الإياب في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تخوض الفرق العربية الستة المشاركة في المسابقة القارية مواجهات حاسمة، أملا في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

ويشهد ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الرجاء البيضاوي المغربي مع ضيفه الأهلي المصري غدا، فيما يستضيف الوداد البيضاوي المغربي فريق شباب بلوزداد الجزائري بعد غد السبت.

كما يلتقي أيضا الترجي التونسي مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري غدا بتونس، بينما يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وبعدما انتهى لقاء الذهاب بين الأهلي والرجاء بفوز النادي الأحمر 2 / 1، تأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب، حيث يكفي الفريق المصري التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل، من أجل العبور للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب.

في المقابل، يتعين على الرجاء، الفوز 1 / صفر، أو بفارق هدفين على الأقل، حال تلقي مرماه أي هدف، لمواصلة مسيرته في البطولة.

ويخوض الترجي لقاء محفوفا بالمخاطر مع وفاق سطيف، حيث تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، ليتأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب.

ويكفي سطيف، الذي توج باللقب عامي 1988 و2014، التعادل الإيجابي من أجل الصعود للدور المقبل، فيما ينبغي على الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، الفوز بأي نتيجة.

وتبدو مهمة الوداد البيضاوي، أسهل نسبيا من الترجي، عندما يلاقي شباب بلوزداد، لا سيما عقب فوزه 1 / صفر في مباراة الذهاب بالجزائر.

وسيكون التعادل كافيا لبطل المغرب للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما تبدو مهمة بلوزداد صعبة للغاية لمواصلة مغامرته في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، حيث أصبح مطالبا بالفوز 2 / صفر أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل.

أما صن داونز فيخوض مواجهة ليست بالسهلة مع بيترو أتلتيكو، حيث يرغب الفريق الجنوب أفريقي، الذي أحرز لقب البطولة عام 2016، في تعويض خسارته 1 / 2 أمام نظيره الأنجولي في مباراة الذهاب.