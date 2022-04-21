التعاون يتأهب للدحيل القطري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى فريق التعاون الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الدحيل القطري في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ5 للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وكثف فريق التعاون، تدريباته تحت قيادة المدير الفني الهولندي جون فان دين بروم؛ على أمل خطف نقاط اللقاء واعتلاء صدارة المجموعة والتي يحتلها الدحيل القطري برصيد 9 نقاط، في حين يحتل التعاون المركز الثاني في المجموعة بعد تسجيله انتصارين و تعادل وخسارة وحيدة.

وركز الهولندي جون فان دين بروم، خلال الحصة التدريبية، على التمارين اللياقية المتنوعة، والجري حول المستطيل الأخضر، قبل أن يقسم لاعبيه لمجموعتين تلعب الكرة من لمسة واحدة في مساحات ضيقة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، شهدت تطبيق العديد من الجمل التكتيكية والفنية.

ويملك التعاون ورقة رابحة مهمة تتمثل في المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا والذي يطمح لقيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا 2022.

ويعد لياندر تاوامبا واحدا من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة، وتألق بشكل لافت مع التعاون، وأسهم في تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل تاوامبا المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 15 هدفا من أصل 39 سجلهم فريق التعاون، كما أنه يحظى بإمكانيات فنية وبدنية مميزة، تشكل خطورة على المنافسين.

بالمقابل يطمح فريق الدحيل القطري في مواصلة انتصاراته وإقصاء التعاون والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه.

وفي نفس المجموعة يلتقي سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويأمل سباهان صاحب المركز الثالث في الخروج بنقاط المباراة لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل لأفضل مركز ثاني، في حين يقبع فريق باختاكور في المركز الأخير.