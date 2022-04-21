الفيصلي يتطلع للتأهل على حساب الوحدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق الفيصلي ممثل الوطن بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال ٱسيا 2022، للفوز في لقاء الغد الذي يجمعه بالوحدات الأردني لتأكيد حجز مقعد مؤكد لدور الستة عشر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة التي يستضيفها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل أبناء حرمه اللقاء بهدف تحقيق إنجاز جديد بالتأهل رسميا لدور الستة عشر في المشاركة الأولى له قاريا، وذلك عقب التعثر بالتعادل الإيجابي أمام ناساف قرشي الأوزبكي في المباراة الماضية، حيث سيعتمد المدرب اليوناني مارينوس أودونيدس على الرباعي الأجنبي في ظل قرار الاستفادة من العنصر الٱسيوي بتواجد الأسترالي مارتن بويل، إضافة للمغربي هشام فائق صانع لعب الفريق ومحركه وصاحب الأفضلية في المباراتين الماضيتين، وبجواره البرازيلي إسماعيل سيلفا في خط المنتصف.

على الجانب الآخر يدخل الوحدات الأردني لقاء الليلة برغبة مواصلة الصحوة عقب رد الدين للسد القطري بالمباراة عقب فوزهم بثلاثية، وتعزيز حظوظ الفريق بالتأهل للأدوار المتقدمة.

ناساف قرشي VS السد

ولحساب الجولة الخامسة، يلتقي مساء غدا عند الساعة 8:15 فريقا ناساف قرشي الأوزبكي وفريق السد القطري، حيث تأتي اهمية المواجهه للفريقين في حصد النقاط الثلاث ومطاردة فريق الفيصلي متصدر المجموعة لخطف إحدى بطاقتي التأهل للأدوار المتقدمة.

وسيدخل الفريق القطري لقاء الغد برغبة تصحيح التعثر باللقاء السابق متسلحا بكوكبة محترفيه المحليين والأجانب الذين يتقدمهم أكرم عفيفي وبغداد بو نجاح وبو علام خوخي.

بينما سيسعى المدرب الأوزبكي روزيكول بيردييف مدرب ناساف للفوز في لقاء الليلة وتعويض تعثره أمام الفيصلي.