شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاد مرزوق ..تعرف على المرشحين فى انتخابات اللجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام انتخابات اللجنة الاوليمبية بعد غدا السبت لاختيار مجلس جديد يقود الرياضة المصرية في الدورة الاوليمبية الجديدة وشهدت الساعات الماضية استبعاد محكمة التحكيم والتسوية للمنازعات الرياضية مرزوق محمد على رئيس اتحاد الجودو من كشوف انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية.

استندت المحكمة في القرار الصادر لها اليوم باستبعاد رئيس اتحاد الجودو إلى أن المستندات المقدمة التي تفيد أنه لاعبا دوليا بالجودو غير سليمة خاصة بعد ورود خطابا رسميا من الاتحاد الدولى للعبة يؤكد أنه ليس مقيدا لاعبا دوليا في الجودو.

كما استندت المحكمة أن رئيس الجودو قدم مستندات تفيد أنه رئيس الاتحاد الأفريقي للسومو وقت تقديم أوراق الترشح وهو أمر لا أساس له من الصحة بعد تقديم الطاعن ضده مستندات تفيد عدم صحة ذلك.

الجدير بالذكر أن أحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون قد تقدم طلب انسحاب من خوض الانتخابات على منصب الرئيس باللجنة الأولمبية المصرية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية، وفى منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس ومنصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر، وفي منصب أمين الصندوق الدكتور عبد العزيز غنيم، وفي منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب.

وفي منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من عبد المنعم الحسيني والدكتور الباسل عبد الله والأستاذ معتز عاشور وشريف كمال وشريف القماطي واللواء أيمن شويطه وتيمور أبو الخير ومحمد عبد المقصود والأستاذ هشام مصباح وحسن العروسي وعاصم السعدني وهشام التهامي واللواء حازم حسني لاختيار 8 أعضاء من بينهم.

ويضم المجلس عقب انتخابه النائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين باللجنة الاولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الاولمبيين باللجنة الاولمبية الدولية .



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