شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من الدورى.. "إيسترن كومبانى" أكثر الفرق تعرضا للخسارة برصيد 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع فريق "إيسترن كومبانى" على صدارة الفرق الأكثر تعرضا للخسارة برصيد 8 مباريات منذ انطلاق مسابقة الدورى العام بنسختها الحالية حيث يتذيل الفريق جدول ترتيب الدورى العام برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مواجهات.

وجاءت فرق الإسماعيلى،مصر المقاصة،المقاولون العرب،الجونة في المركز الثانى بقائمة الفرق الأكثر تعرضا للخسارة برصيد 7 مباريات.

وعاد فريق إيسترن كومبانى تحت قيادة علاء عبد العال إلى التدريبات عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ومنح علاء عبد العال لاعبى إيسترن كومبانى إجازة أمس الأربعاء من التدريبات، بعدما حقق الفريق فوزا على نادى السكة الحديد فى المباراة الودية التى خاضها الفريق الثلاثاء، والتى دفع فيها علاء عبد العال بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الإسماعيلى لتجهيزهم استعدادا للبنك الأهلى.

وسقط نادى إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت مساء أول أمس الاثنين.

ويسعى علاء عبد العال إلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الإسماعيلى، حيث ظهر اللاعبون بشكل غير متجانس وبمستوى متواضع، على عكس ما كان عليه الفريق قبل توقف الدورى، للاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل.