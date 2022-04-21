شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات نصف نهائى دورى السلة قبل انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال ، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى بنظام BEST OF 5 .

وصعد للدور نصف النهائى كل من الأهلى و الزمالك و الاتحاد السكندرى بالاضافة إلى الجزيرة ، بعد الفوز على منافسيهم فى الدور ربع النهائى من البطولة .

وقبل انطلاق المباريات فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة و الزمالك مع الاتحاد السكندرى ، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك الأولى والثالثة والخامسة فى التاسعة مساء ، وتقام مباريات الأهلى الأولى والثالثة والخامسة فى الحادية عشرة مساءً، وذلك بعد تعديل الموعد حيث كان من المقرر أن تقام المباراة الأولى في الثامنة و النصف بدلا من التاسعة .

تقام جميع المباريات فى صالة برج العرب بالاسكندرية ، دون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة .