شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى للصحفيين المغاربة: لا تُثيروا الفتنة .. وجماهير الرجاء لا تخيف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد الشناوي حارس وقائد فريق الكرة بالنادي الأهلي التضخيم من الضغط الجماهيري المتوقع لدعم الرجاء المغربي قبل مواجهة الفريقين غداً ، في دوري أبطال أفريقيا ، موضحاً أن المباراة في النهاية ستشهد مشاركة 11 لاعباً ضد 11 لاعباً.

وأظهر الشناوى الكثير من القوة وضبط النفس فى حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم ،الخميس،ردا على سؤال الصحفيين المغاربة ، قائلاً: لا أعرف سر التوتر والعصبية من جانب بعض الإعلاميين المغربيين والحديث المُستمر من جانبهم عن الضغط الجماهيري أو قوة جماهير الرجاء في حسم اللقاء المرتقب غداً: وأتبع :" باين عليكم أن أنتوا متعصبين ومش عارف ليه ، الموضوع سهل وبسيط".

وتابع قائد الأهلي : نحن نتواجد في بلد شقيق ووجدنا أحسن إستقبال مع جانب مسئولو الرجاء ، كما أن الشعب المغربي رائع ومضياف بطبعه فلماذا تتحدثون عن أمور أخرى تدعو للتعصب والفتنة الكروية رغم إن بعثة الأهلي لم تر من المغاربة إلا "كل خير" منذ وصولها ظهر أمس الأول ، الثلاثاء، لخوض مباراة الغد.

وقال الشناوي : من حق جمهور الرجاء تشجيع فريقه في المدرجات لكن على أرضية الملعب سنكون 11 لاعب ضد 11 لاعب والجمهور لن ينزل أرض الملعب لأننا في بلد كبير وبه أمن قوي ولا يسمح بذلك لذا فنحن جاهزون المباراة ومنافستها الشريفة باعتبارها بين فريقين كبيريين.

وأكد حارس وقائد الأهلي ، أن لاعبي فريقه يعلمون قوة مباراة الغد واستعدوا لها جيداً خلال الفترة الماضية ونحن عازمون على العودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الرجاء في الثانية عشر من منتصف ليل غداً ، الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما إنتهت مباراة الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين لهدف.