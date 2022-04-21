شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينهى برنامجه التأهيلى بعد عيد الفطر ويعود لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود صالح جمعة صانع العاب سيراميكا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب عيد الفطر المبارك بعدما اقترب اللاعب من إنهاء البرنامج التأهيلى الذى يخوضه في الفترة الحالية للتعافى من إصابة وتر أكيليس.

من جانبه قال فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، إن صالح جمعة بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من خلال التدريب بالكرة بجانب الركض، موضحا أن اللاعب انتهى من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن المشي بجانب تدريبات الجيمانزيوم.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي: "صالح جمعة من المفترض أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي مع بداية مايو، لكن موعد عودته للملاعب من جديد يتحدد وفقاً لاستجابته للعلاج، والأمور تسير بشكل طيب جدا بالنسبة لصالح جمعة".

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمنى أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".