شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد فوافى والأخميمى وحامد استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق غزل المحلة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، الثلاثى يحيى حامد وخالد الأخميمى وباولن فوافى، وذلك لدعم الفريق قبل مواجهة فاركو الجولة المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان يعانى الثنائى يحيى حامد وخالد الأخميمى من الإصابة خلال الفترة الماضية، بينما يعود باولن فوافى من الإيقاف مباراة واحدة عقب الحصول على ثلاث إنذرات.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية مساء اليوم عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني عقب الفوز على مصر المقاصة لمدة 48 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة فى مثلهما والتعادل في 7 لقاءات.