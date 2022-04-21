شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الإسباني دانييل جوردو لتوقيع عقود تدريب يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الإسباني دانييل جوردو إلى القاهرة لتوقيع عقود تدريب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، استعدادا لبطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية.

ويخطط مسئولو النشاط الرياضى بالنادى الأهلى لضم محترف آخر سوبر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد ببطولتى السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية المحدد لهما شهر مايو المقبل بالنيجر.

يأتى ذلك بعد حسم صفقة ضم الكوبى صاحب الجنسية القطرية رفائيل كابوتيه، فى ظل رغبة الأهلى فى تصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

فيما يخطط مسئولو النادى الأهلى لإقناع على زين نجم كرة اليد المحترف فى صفوف برشلونة الإسباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر.

وتأتى مفاوضات زين، على الرغم من توقيعه على عقود الانضمام لفريق دينامو بوخاريست الرومانى، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج تدعيمات قوية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد انسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن انسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.