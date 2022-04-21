شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يستدعي ثنائي الإسماعيلى استعدادا لمنافسات البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الإسماعيلي خطاباً رسمياً من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم لإخطاره بإستدعاء ثنائي الفريق أحمد عبد العال وأحمد جمال شكري لصفوف المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات استعداداً لخوض منافسات النسخة الجديدة للبطولة العربية.

هذا ومن المقرر أن ينتظم لاعبو المنتخب الوطني فى معسكر مفتوح اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعه القادم تحضيراً للمشاركة بمنافسات البطولة التى ستعود بعد فترة من الغياب.

وجاء إنضمام ثنائى الإسماعيلي فى أعقاب تألقهما بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق فى الموسم المنقضي بناءًا على رغبة هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر ومعاونه نادر رشاد المدرب العام.