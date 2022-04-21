شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني : لا ننظر إلا للفوز لعودة الدراويش لمكانته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني ظهير أيسر الإسماعيلي، أن الفريق يتطلع لحصد الانتصارات فى كل مباراة يخوضها من أجل التقدم بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

وواصل : ” لا يشغلنا الأداء الجمالي أو السيطرة على مجريات اللقاء بقدر تحقيق الفوز والثلاث نقاط لاسيما أن الفريق يحتل مكان لا يليق به على الإطلاق “.

وأستكمل : ” مع تحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة سنقدم أداءاً أفضل خاصة بعد إستعادة الثقة المفقودة والتى ساهمت فى فقدان الفريق نقاط عديدة منذ بداية الدوري المحلي “.

وأشار : ” الفوز الثاني على التوالي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وإعادة البسمة لجماهيره العريضة “.

وأنهى تصريحاته : ” الفريق أعتقد أنه حقق العديد من المكاسب خلال فترة التوقف وأود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم على ما يقدمه من جهود كبيرة لصالح اللاعبين “.