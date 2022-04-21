الارشيف / اخبار الرياضه

عمرو الحلواني : لا ننظر إلا للفوز لعودة الدراويش لمكانته فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني : لا ننظر إلا للفوز لعودة الدراويش لمكانته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني ظهير أيسر الإسماعيلي، أن الفريق يتطلع لحصد الانتصارات فى كل مباراة يخوضها من أجل التقدم بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

وواصل : ” لا يشغلنا الأداء الجمالي أو السيطرة على مجريات اللقاء بقدر تحقيق الفوز والثلاث نقاط لاسيما أن الفريق يحتل مكان لا يليق به على الإطلاق “.

وأستكمل : ” مع تحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة سنقدم أداءاً أفضل خاصة بعد إستعادة الثقة المفقودة والتى ساهمت فى فقدان الفريق نقاط عديدة منذ بداية الدوري المحلي “.

وأشار : ” الفوز الثاني على التوالي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وإعادة البسمة لجماهيره العريضة “.

وأنهى تصريحاته : ” الفريق أعتقد أنه حقق العديد من المكاسب خلال فترة التوقف وأود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم على ما يقدمه من جهود كبيرة لصالح اللاعبين “.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا