شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقيل أبو جريشة والعقباوي وأبو المجد بعد رحيل رضا شحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نادي الجونة الشكر للجهاز المعاون لرضا شحاته حيث اعلن النادي الساحلي رحيل الثلاثي محمد محسن ابو جريشة، ابو المجد مصطفى، محمد العقباوي".

وعلم الخليج 365 ان مسئولو نادي الجونة اتفقوا مع تامر مصطفى المدير الفنى السابق للمقاصة على تدريب الفريق الساحلي في الفترة المقبلة خلفا لرضا شحاته.

وفسخ نادي الجونة عقده مع رضا شحاته المدير الفني للفريق بالتراضي وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر:" ‏منتصراً ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاته على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الاصعدة.. وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".