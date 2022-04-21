شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يرتدي الأحمر أمام الرجاء بالمغرب..تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني، والونش وعبد الغنى فى دفاع الزمالك أمام المصرى بسبب إيقاف محمود علاء.

الأهلي يرتدي الأحمر أمام الرجاء بالمغرب..تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني

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