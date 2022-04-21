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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يرتدي الأحمر أمام الرجاء بالمغرب..تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني، والونش وعبد الغنى فى دفاع الزمالك أمام المصرى بسبب إيقاف محمود علاء.

 

الأهلي يرتدي الأحمر أمام الرجاء بالمغرب..تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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