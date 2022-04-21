شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يحذر لاعبى إنبى من انتفاضة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى العديد من الرسائل إلى لاعبيه خلال المحاضرات الفنية التي يعقدها باستمرار معهم في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكشف مصدر أن حلمى طولان يوجه لاعبيه باستمرار بأهمية المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى خصوصا أن الفوز فيها سيمنح الفريق البترولى دفعة معنوية كبيرة فضلا عن التقدم في جدول ترتيب الدورى العام في ظل صعوبة المنافسة.

قال المصدر أن حلمى طولان أبلغ لاعبيه بضرورة الحذر وعدم التهاون أمام مرمى المنافس واستغلال الفرص خصوصا أنه لا يوجد مباراة سهلة في ظل رغبة جميع الفرق في المنافسة والفوز لتجنب السيناريوهات الصعبة.

ويحرص حلمى طولان،على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة طلائع الجيش فى الجولة 14.

وتعادل إنبى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25، بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة، ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

ونجح محمد جابر، لاعب طلائع الجيش، في إدراك التعادل لفريقه في 83 من جملة فنية رائعة انتهت باستقبال محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى هدف التعادل.

ووصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.