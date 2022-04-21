رونالدو: مرحبا بجورجينا من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو صورة جديدة له على مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنة جماهيره عليه وعلى عائلته.

وتلقى رونالدو منذ أيام خبر وفاة أحد أبناؤه التوأم، وقد أعلن ذلك في بيان رسمي له.

ونشر رونالد صورة له رفقة عائلته بالكامل وكتب:"أخيرا العودة إلى المنزل جميعنا بخير جورجينا وطفلتنا إنضموا لنا وأشكر الجميع على كل الرسائل الطيبة التي تلقيتها".

وأكمل النجم البرتغالي:"دعم الجمهور مهم ولمست ذلك في الأيام الماضية".

وتغيب كرستيانو رونالدو عن لقاء فريقه السابق أمام ليفربول، والذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، في الدوري الإنجليزي.