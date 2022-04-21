خبرات الأهلي vs جمهور الرجاء.. من ينتصر في صراع منتصف الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يترقب عشاق الكرة الأفريقية القمة الحاسمة والتي ستجمع بين الأهلي والرجاء المغربي والمقرر إقامتها في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على الرجاء في اللقاء المقرر إقامته، مساء غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

ويدخل المارد الأحمر قمة الغد وهو يمتلك أفضلية نسبية أمام الرجاء بعدما حسم لقاء الذهاب والذي أقيم في القاهرة بنتيجة 2-1.

ويمتلك نادي القرن في أفريقيا طموحات كبيرة بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل عبور عقبة الرجاء، لمواصلة المشوار بحثاً عن اللقب الثالث على التوالي.

الأهلي يتطلع لإنجاز قاري غير مسبوق

ويستهدف المارد الأحمر اللقب الـ11 من دوري أبطال أفريقيا والثالث توالياً في إنجاز غير مسبوق للفريق تحت قيادة موسيماني والذي يحلم بالبطولة الرابعة في تاريخه بعدما حقق لقباً مع صن داونز في عام 2016.

ويتسلح الأهلي ومدربه بخبراتهما الأفريقية في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي دائماً ما تُظهر شخصية بطل القارة السمراء.

وأكد موسيماني على أن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية والتي تظهر في المباريات الكبيرة، مشيراً إلى أن الفريق اعتاد على اللعب وسط جماهير غفيرة لمنافسيه.

ونجح الشياطين الحمر في تخطي العديد من العقبات تحت قيادة موسيماني، حيث سبق وأن أقصى الوداد والترجي وصن داونز في الأدوار الإقصائية من التشامبيونزليج خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعول عليه الجماهير الحمراء.

الرجاء يتسلح بـ42 ألف مشجع

على الجانب الآخر، يعول الرجاء على جماهيره في الضغط على منافسه الأهلي من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

ويتسلح الرجاء بأكثر من 42 ألف مشجع في موقعة محمد الخامس من أجل الإطاحة بالأهلي، حيث يحتاج الفريق لتسجيل هدف وحيد مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التأهل لنصف النهائي.

في النهاية، هل تنتصر خبرات الأهلي وموسيماني في موقعة الإياب أم سيكون للرجاء وجماهيره رآي آخر؟.