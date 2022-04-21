أحمد كشري لمصراوي: 3 أسباب وراء اعتذاري عن عدم تدريب أحد الأندية المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

كشف أحمد كشري لاعب النادي الأهلي الأسبق عن تلقيه عرضاً من أحد الأندية المغربية من أجل تولي القيادة الفنية له خلال الموسم الحالي.

وقال كشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "أشكر نادي سريع وادي زم، لقد تحدثوا معي من أجل العمل مع الفريق كمدير فني".

وأضاف: "تواصل معي أيضا طارق مصطفى كوسيط، ولكني اعتذرت عن المهمة، وضع الفريق في جدول الترتيب غير مطمئن خاصة وأنه يصارع من أجل عدم الهبوط".

وأكمل مدرب أسوان والإنتاج الحربي الأسبق: "فضلاً عن أن الأمور المادية ليست جيدة، كما أنهم يرغبون في ضمي بمفردي دون جهاز معاون من اختياري، في النهاية أشكرهم بكل تأكيد وأتمنى لهم التوفيق".

ويحتل فريق سريع وادي زم المركز السادس عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 15 نقطة بعد مرور 21 جولة.