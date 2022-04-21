"درب منتخب البرازيل وتعلم من مدربي منتخب مصر ".. من هو مدرب يد الأهلي الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لمصراوي إن الاهلي قرر تعيين الإسباني دانيال جوردو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة اليد ليقوده في بطولة السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الإسباني تدريبات الفريق يوم السبت القادم استعداداً لمباراة السوبر أمام الزمالك التي ستُقام يوم 8 مايو المقبل في النيجر، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، فمن هو مدرب الأهلي الجديد؟.

دانيال جوردو ريوس من مواليد 17 أغسطس 1981 بمدينة فيلامبران دي سي الإسبانية، لعب فترة قصيرة كحارس مرمى في نادي بي أم أديمار ليون الإسباني ثم بدأ مشواره التدريبي في فريق الشباب في نفس النادي ثم صعد موسم عام 2011-2012 للعمل مساعداً واستمر موسمين قبل أن يتولى تدريبه في موسم 2013-2014 واستمر معه لمدة موسمين أيضاً ثم انتقل للتدريب في جزر فارو وتحديداً مع نادي كينديل.

عاد جوردو بعد عام في جزر فارو ليتولى تدريب نادي سي بي نافا الإسباني وبعد عام وقع لمدة 8 أشهر ليقود المنتخب البرازلي قبل أن يعود للنادي الإسباني وحاول منتخب السامبا إعادته مرة أخرى في 2020 وبالفعل وقع له إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد وقفت أمام إكمال العقد ليعود بعد ذلك إلى نافا مرة أخرى.

وفي في موسم 2020-2021 ميشكوف بريست أحد أفضل الأندية في بيلاروسيا والذي قدم موسماً رائعاً تحت قيادة مواطنه راؤول ألونسو ليستمر مع الفريق موسم واحد قبل أن يرحل في فبراير الماضي .

ولعب دانيال جوردو ريوس بشكل إجمالي في مسيرته التدريبية 131 مباراة فاز في 72 وتعادل في 17 وخسر 42 وحصل على بطولة واحد طوال مشواره التدريبي وهي دوري الدرجة الثانية الإسباني مع سي بي نافا موسم 2018-2019بواسطة رفيقه نونو فاريلو مخطط الأحمال.

وأجرى موقع الدوري البيلاروسي لقاء مع دانيال جوردو أغسطس الماضي كشف خلاله المدرب فلسفته التدريبية وتأثره في كرة اليد بمشاهدة مدرب منتحب الحالي روبرتو جارسيا باروندو والسابق ديفيد ديفيس مع نادي بلد الوليد .

وقال جوردو " المدرسة الاسبانية كبيرة جدا. لا توجد فكرة رئيسية واحدة. هناك العديد من وجهات النظر لقد جئت إلى كرة يد كبيرة من بلد الوليد هذه مدينة كان فيها تركيز عالٍ لمعرفة كرة اليد، كنت أزور ملعب هويرتا دي ري ، وكان الفريق بقيادة مانولو كاديناس ، ولعب روبرتو جارسيا باروندو في الجناح الأيمن ، ولعب ديفيد ديفيس في الجهة اليسرى .. شاهدت جميع المباريات وترعرعت مع هؤلاء ".

وأضاف جوردو "المدربين الاسبان يريدون الفوز ، نحن نعمل كثيرًا على التكتيكات، في محاولة لمساعدة اللاعبين على التطور، ونعمل مع فريق وليس مع لاعبين فرديين، كرة اليد هي رياضة جماعية".

وحول ما يمكن أن يقوم به أولاً مع الفرق التي يتولي تدريبها وخاصة التي تنافس رد" لا أتعامل مع الضغط بطريقة سلبية، أستخدم هذا الضغط للتحسن، ألقي نظرة على اللاعبين والإدارة والمشجعين وأتفهم أنه يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجلهم".

وأنهى " أحب مثل هذه التحديات، أتحدث كثيرًا مع اللاعبين لفهم التفاصيل داخل غرف خلع الملابس، أسألهم باستمرار بعض الأسئلة، أسأل كيف يشعرون، وماذا يحتاجون وأتعلم منهم ، يجب أن نكون منفتحين على بعضنا البعض، لأنه مفتاح النجاح".

ووصل دانيال جوردو إلى القاهرة مساء اليوم الخميس لإتمام التعاقد على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام غداً الجمعة وقيادة التدريبات اعتباراً من يوم السبت.