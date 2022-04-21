كيف يفكر موسيماني للمواجهة المرتقبة مع الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

يدخل الأهلي تحدٍ صعب حين يحل ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي في مركب محمد الخامس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا على الرجاء (2-1) السبت الماضي بملعب الأهلي we السلام.

ووصلت البعثة الحمراء عصر الثلاثاء إلى مدينة الدار البيضاء، ودخل الفريق في معسكر مغلق حيث تدرب مرتين على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، ثم اختتم مرانه قبل منتصف الليل في ذات الملعب.

وفرض بيتسو موسيماني المدير الفني السرية على تدريبي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيكون مران اليوم الخميس متاحا لوسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى، طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واصطحب موسيماني قائمة من 25 لاعبا إلى المغرب هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وانتظم علي معلول، الظهير الأيسر، في جزء من المران الجماعي للفريق أمس، وسوف يخوض التدريب الأخير اليوم بالكامل بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مواجهة الذهاب التي جرت السبت الماضي.

وعلم مراسل يلا كورة أن موسيماني ركز على المحاضرات النظرية والإعداد النفسي للاعبيه قبل مواجهة الغد، حيث شرح الخطة والطريقة التي يخوض بها المباراة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بنسبة كبيرة على الطريقة التي سيخوض بها المباراة، وهي (3-4-3) وإن كان لا يزال موقف علي معلول غير واضح، خاصة في ظل تباين الأراء من مشاركته، لكن موسيماني يرى أن هناك ضرورة للدفع به، خاصة أن خطة اللعب تحتاج لوجوده أساسيا.

ومن خلال تدريبات الفريق بالمغرب، والمحاضرات التي عقدها المدير الفني، فإن التشكيل الأقرب لفكر موسيماني سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو يانج - عمرو السولية - علي معلول (أو أيمن أشرف).

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر (أو حسين الشحات) - محمد شريف.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس بعثة الأهلي، اجتماعا مع لاعبيه اليوم، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، لتحفيزهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.