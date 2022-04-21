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برشلونة 1-0 وريال سوسيداد.. خطور كبيرة من أصحاب الملعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - زوار موقع الخليج 365، تابعوا معنا التغطية المباشرة للقاء وريال سوسيداد، والمقرر إقامته خلال الجولة 33 من عمر .

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألفيش - بيكيه - أراوخو -جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - جافي - دي يونج

خط الهجوم: فيران توريس - أوباميانج - ديمبيلي

ملخص اللقاء..

بدأ برسلونة اللقاء بقوة ليستقبل أوباميانج كرة عرضية ساحرة، من توريس ليضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 16 استقبل توريس كرة عرضية أرضية من داني ألفيش ولكن سددها بقوة فوق العارضة.

سدد فرانك دي يونج تسديدة قوية في الدقيقة 29 لتمر بجانب القائم الأيمن بقليل.

ويتواصل تألق توريس وضغط برشلونة ليسدد فيران تسديدة خطيرة تمر بجانب القائم الأيسر بقليل في الدقيقة 39.

قي الدقيقة 42 أضاع ريال سوسيداد أخطر محاولة له في الشوط الأول بعد إضاعة إيزاك إنفراد تام بتير شتيجن.

بداية قوية للشوط الثاني وهجمة خطيرة لريال سوسيداد أضاعها سورلوث برعونة في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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