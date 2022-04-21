90 دقيقة قد تقلب مسيرة النني رأسا على عقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فترة طويلة من الصبر والأمل، منحت محمد النني لاعب أرسنال مكافأة كبيرة قد تنير له طريق المستقبل عقب مباراة الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بعد أن جدد النني آماله بأداء رائع في المشاركة أساسيا لثاني مرة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (2021-2022) نال العديد من أوجه المشاركة من جانب وسائل الإعلام والمحللين في إنجلترا، بقيادة الفريق للفوز على تشيلسي.

النني قاد المدفعجية للفوز على جار اللدود تشيلسي بنتيجة 4-2، وحافظ على فرص كبيرة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أتى ذلك قبل مباريات قليلة من نهاية الموسم، الذي يعد الأخير في عقد النني مع آرسنال، بعد 3 مباريات متتالية خسرها أرسنال في المسابقة، بقى فيه النني على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس، برايتون، وساوثامبتون.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية عنونت بعد المباراة: "أداء النني المذهل ضد تشيلسي قد يقود إلى تحول في موقف آرسنال من عقده".

الصحيفة قالت أنني النني ترك ستامفورد بريدج وهو اللاعب صاحب الأداء الأكثر تأثيرًا، وربما لم يتفوق عليه سوى إيدي نكيتياه الذي سجل هدفين، لكن النني هو صاحب الفضل في الأداء اللامع للهجوم من خلال عمله في المناطق الخلفية.

أما المدير الفني ميكيل أرتيتا فقال عقب المباراة، أن الأشياء الجيدة تحث للأشخاص الجيدين.

وقال المدرب الإسباني: "لقد قلت ذلك مرات عديدة، الأمر متعلق بالطريقة التي يتدربون بها، إذا شاهدت التدريبات التي خاضها الفريق عقب الهزيمة يوم الأحد، إذا شاهدت محمد النني، روب هولدينج، نيوكلاس بيبي كيف يتدربون، أعتقد أن هذا هو سبب الفوز".

صحيفة تيليجراف الإنجليزية قالت بأن محمد النني الآن قادر على تنفس حياة جديدة بفضل المستوى الذي ظهر به في فوز الفريق أمام تشيلسي.