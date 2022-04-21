تصدق مين فيهم .. فنان يؤكد إعادة مباراة مصر والسنغال وخبير رياضي : لن تعاد

الشارقة - اميمة ياسر - إعادة مباراة مصر والسنغال… نشر الفنان خالد سرحان، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مؤكدا إعادة مباراة مصر والسنغال للتأهل إلى كأس العالم في قطر.

وكتب خالد سرحان، “طب ايه رأيكم بقى ان ماتش مصر والسنغال هيتعاد، وده كلام موثوق بنسبة كبيرة، ولو ده محصلش هوزع ٣٠ كوز لانشون لوجه الله.. واديني قولت”.

مباراة مصر والسنغال لن تعاد

أكد عبدالمنعم شطة نجم الأهلي الأسبق ومسؤول الاتحاد الإفريقي “ كاف ” السابق إن مباراة مصر والسنغال لن تعاد كما يردد البعض في الوقت الحالي .

وقال شطة أن إعادة مباراة مصر والسنغال أمر مستحيل، مشيرا إلى ان تقرير حكم المباراة هو الوحيد الذي يمكن إعادة المباراة من خلاله موضحا أن الفيفا اعتمد تقرير الحكم ونتيجة اللقاء والمباراة لن تعاد .

موقف إعادة مباراة مصر والسنغال

وتحسم لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” موقف إعادة مباراة مصر والسنغال في الجولة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.