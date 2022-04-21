شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حوار مصطفى حاجي مع بعثة المصري قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصادف وصول بعثة النادي المصري إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وجود النجم الدولي المغربي الأسبق مصطفى حاجي أحد نجوم الكرة المغربية بصفة خاصة والأفريقية بصفة عامة خلال حقبتي التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

وحرص حاجي على الترحيب ببعثة المصري والجهاز الفني بقيادة معين الشعباني ومجدي تراوي وحسن نصر وسيف داود والذي التقط صورة تذكارية مع حاجي، الذي أشاد كثيرًا بالمردود الذي يقدمه فريق المصري بالنسخة الحالية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



مصطفى حاجي

وحرص السفير المصري لدى المملكة المغربية، ياسر عثمان، يرافقه نائبه أحمد مبارك، بصحبة عدد من مسئولي السفارة على استقبال بعثة النادي المصري، بمطار محمد الخامس وانهاء اجراءات الوصول.

ووصلت إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

و تضم البعثة 38 فردًا ويترأسها الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر اقامتها في فندق جراند موكادور الدار البيضاء حيث سيخلد الجميع للراحة بعض الوقت قبل أداء المران الأول للفريق مساء اليوم.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم بتوقيت القاهرة على متن طائرة الخطوط الوطنية لتصل للدار البيضاء بعد رحلة طيران استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.