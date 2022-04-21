شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر مقطعا من مسلسل "الكبير أوي" عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مقطعا صغيرا من مسلسل "الكبير أوي" والذي يلعب فيه الفنان أحمد مكي دور البطولة، ويتم نقله عبر شاشة أون يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وأبدى النجم المصري إعجابه بالمسلسل.



مشهد من الكبير أوى

وعاد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى للتسجيل مجددا والمنافسة على ترتيب الحذاء الذهبى الأوروبى بعد لقاءات منتصف الأسبوع، فيما واصل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ صدارته للترتيب بعدما غابت مباريات الدورى الألمانى، فيما أهدر الفرنسى كريم بنزيما ضربتى جزاء لتضيق الخناق على الصدارة.

ويمتلك روبرت ليفاندوفسكى متصدر هدافى الدورى الألمانى 64 نقطة من 32 هدفا فى الصدارة متقدما على الثنائى الإيطالى تشيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو متصدر هدافى الدورى الإيطالى والفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد متصدر هدافى الدورى الإسبانى اللذين يحتلان المركز الثانى برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.

وأهدر الفرنسى كريم بنزيما ضربتى جزاء خلال لقاء ريال مدريد وأوساسونا فى الدورى الإسبانى ليفوت فرصة الضغط على المتصدر ليفاندوفسكى وتقليص الفارق إلى 5 أهداف.

فيما يأتى الصربى دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس فى المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.

وصعد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول متصدر هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز للمركز الرابع بعدما سجل هدفين فى فوز فريقه على مانشستر يونايتد 4-0 ويشاركه نفس المركز الفرنسى كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان متصدر ترتيب هدافى الدورى الفرنسى الذى سجل هدفا فى فوز فريقه على أنجيه، ورفع الثنائي رصيدهما إلى 44 نقطة من 22 هدفا.

ولا تزال هناك 4 جولات في الدوري الألماني و5 جولات فى الدورى الإسبانى و6 جولات فى الدورى الإنجليزى الممتاز والدورى الإيطالى والدورى الفرنسى لحسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.