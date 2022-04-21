شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوي .. الايطالي ألدو الحارس التاريخى وصاحب مدرسة فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الزمالك اليوم هو العملاق الإيطالي ألدو ستيلا، حارس مرمى فريق الزمالك فى فترة الخمسينيات وبداية الستينيات ، والذي ساهم فى حصول الفريق على أول بطولة دورى فى تاريخه.

ولد ألدو ستيلا في عام 1930 لأب وأم إيطاليين، وبدأ مشواره مع نادي لاتسيو الإيطالي حتى تم تصعيده للفريق الأول للاتسيو ليلعب معهم موسمين قبل أن ينطلق إلى نادى الزمالك فى موسم 1957.

نجح ألدو في قيادة الزمالك للقب كأس مصر 1957–58 في موسمه الأول مع الزمالك وفي الموسم التالي حقق الفريق إنجازاً تاريخياً بتحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخ الفريق بقيادة مدرب الزمالك اليوغوسلافي إيفان، وكان ذلك هو لقب الدوري الأول للزمالك في تاريخه وتوالت الألقاب على ألدو ورفاقه ليحقق الزمالك لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي في موسم 1959–60 والرابعة في موسم 1961–1962 .

وخلال فترة تألقه مع نادي الزمالك كان يتم استدعاء حارس العرين الأبيض لينضم إلى المنتخب الإيطالى، وخاض ألدو العديد من المباريات التاريخية مع الزمالك أبرزها مباراة ريال مدريد الإسبانى احتفالاً بمرور نصف قرن من الزمان على تأسيس نادي الزمالك.

كما تولى ألدو ستيلا مهمة تدريب حراس مرمي الزمالك ويعد هو من وضع أسس حراسة المرمى في الزمالك وخلفه حراس مرمى عمالقة أمثال عبد الحميد شاهين وسمير محمد على.