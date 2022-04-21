شكرا لقرائتكم خبر عن خطة موسيماني لإسقاط الرجاء المغربي غداً في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي خلال مران الفريق الليلة خطة المارد الأحمر لمواجهة الرجاء المغربي في بطولة أفريقيا غداً، ويستقر المدير الفني مع جهازه المعاون خلال مران اليوم على تشكيل الفريق وخطته لخوض لقاء الغد المرتقب.

وينوي موسيماني شرح خطة الأهلي للاعبين خلال مران اليوم من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة تصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل بطل مصر لقبها آخر نسختين.

ويرغب المدير الفني في مُباغتة الفريق المغربي على أرض ووسط جمهوره بخطة تنجح في "شل" مفاتيح لعب الفريق المغربي الذي يتميّز بالسرعة، كما يشرح المدير الفني للاعبيه الأخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الأهلي 2/1 ومن أهمها إهدار عدد كبير من الفرص.

وقال بيتسو موسيماني إن مواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ستكون قوية، لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، وهي مباراة صعبة على الفريقين.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم أكد موسيماني أن الجهاز الفني يتعامل مع مباراة الرجاء باحترام شديد للمنافس، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة الغد؛ من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: «سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة الغد.. والمنافسة تكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين».

وأكمل: «أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم».

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي يفتقد لجهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، وكرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة الغد.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الأفريقي في قطر.