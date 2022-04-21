شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختار ملعب تدريباته بالمغرب قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار ملعب أكاديمية شباب المحمدية بمدينة الدار البيضاء المغربية لاستضافة تدريبات الفريق اليوم وغدًا إستعدادًا لمباراة الفريق بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ملعب تدريب المصري (1)



ملعب تدريب المصري (2)



ملعب تدريب المصري (3)

وحرص السفير المصري لدى المملكة المغربية، ياسر عثمان، يرافقه نائبه أحمد مبارك، بصحبة عدد من مسئولي السفارة على استقبال بعثة النادي المصري، بمطار محمد الخامس وانهاء اجراءات الوصول.

ووصلت إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

و تضم البعثة 38 فردًا ويترأسها الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر اقامتها في فندق جراند موكادور الدار البيضاء حيث سيخلد الجميع للراحة بعض الوقت قبل أداء المران الأول للفريق مساء اليوم.