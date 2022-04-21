شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي علي متن طائرة خاصة، متوجهة إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو في إياب الدور ربع النهائي، بعد انتهاء نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخاض الفريق مرانا قويا قبيل سفره على ملعب الدفاع الجوي، اشتمل على العديد من الوحدات البدنية والفنية والخططية، التي يعتمد عليها الفريق في مواجهته مع الفريق الكونغولي.