شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي عن مواجهة الرجاء بالمغرب: اعتدنا اللعب وسط هذه الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد الشناوي، كابتن فريق الأهلي صعوبة مباراة الرجاء المغربي المقرر إقامتها غدًا في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وقال إن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، ويسعى لتقديم أفضل مستوى، وتحقيق أهدافه من المباراة وحسم التأهل لنصف النهائي.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم أن الأهلي والرجاء فريقان كبيران ويحترمان بعضهما البعض، ولكن في النهاية هناك فريق سيواصل المشوار ويصعد لنصف النهائي، وآخر يخرج من البطولة، والأهلي جاهز لخطف بطاقة التأهل وتحقيق أهدافه من البطولة.

وأوضح كابتن الأهلي أن هناك تواصلًا وجلسات مستمرة مع زملائه اللاعبين؛ للتأكيد على أهمية وقوة المباراة، وقال إن الأهلي اعتاد على اللعب في مختلف الظروف، وهناك خبرات كثيرة اكتسبها اللاعبون من تكرار المشاركات المستمرة للأهلي في دوري الأبطال، وأيضا مع المنتخبات الوطنية.

واشار «الشناوي» إلى أن الأهلي يدرك جيدًا أهمية المباراة، وأهمية التتويج بدوري الأبطال بشكل عام، وهناك تركيز كبير لتخطي هذه المرحلة والاستمرار في البطولة.

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدا أن الأهلي حضر مبكرًا إلى المغرب؛ من أجل الاستعداد جيدا لمباراة الرجاء والتأقلم على الظروف في كازابلانكا، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين اعتادوا على اللعب أمام الجماهير في شمال إفريقيا، ويستمتعون بهذه الأجواء، خاصة أن الأهلي سبق له مواجهة الرجاء من قبل مرتين، ولكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، والأهلي جاهز لتخطي هذه المرحلة.