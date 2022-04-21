شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد سعيد.. طائرة الأهلي يجدد عقد محمد عادل 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي لمدة ٤ مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال العوضي، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده, وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، حريص على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات.

واختتم العوضي أن محمد عادل من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات في فريق الطائرة بالنادي، وقد وافق على التجديد دون شروط.و قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، إن أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، قام بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح أن تجديد عقد أحمد سعيد يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وشدد العوضي على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لرجال الطائرة، بقيادة محمد مصيلحي من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن أحمد سعيد من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني، وأن اللاعب وافق على التجديد دون شروط باعتباره أحد اللاعبين الكبار بالفريق.