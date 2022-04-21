شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد سعيد.. طائرة الأهلي يجدد عقد محمد عادل 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي لمدة ٤ مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية.
وقال العوضي، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده, وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، حريص على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات.
واختتم العوضي أن محمد عادل من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات في فريق الطائرة بالنادي، وقد وافق على التجديد دون شروط.و قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، إن أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، قام بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة.
وأوضح أن تجديد عقد أحمد سعيد يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.
وشدد العوضي على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لرجال الطائرة، بقيادة محمد مصيلحي من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن أحمد سعيد من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني، وأن اللاعب وافق على التجديد دون شروط باعتباره أحد اللاعبين الكبار بالفريق.