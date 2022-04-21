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سفير مصر بالمغرب يستقبل بعثة المصري قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - حرص السفير المصري لدى المملكة المغربية، ياسر عثمان، يرافقه نائبه أحمد مبارك، بصحبة عدد من مسئولي السفارة على استقبال بعثة النادي المصري، بمطار محمد الخامس وانهاء اجراءات  الوصول.

 

ووصلت إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

 

و تضم البعثة 38 فردًا ويترأسها الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي، وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر اقامتها في فندق جراند موكادور الدار البيضاء حيث سيخلد الجميع للراحة بعض الوقت قبل أداء المران الأول للفريق مساء اليوم.

 

كانت البعثة قد غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم بتوقيت القاهرة على متن طائرة الخطوط الوطنية لتصل للدار البيضاء بعد رحلة طيران استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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