شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. رمضان درويش بطل الجودو: قصص الأنبياء بالصلصال فكرة عبقرية إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو رمضان درويش بطل الجودو و مدرب اللعبة فى نادى الزهور .

قال درويش ان أكثر شخصية كارتونية كان يحبها ويتابعها، هى حلقات قصص الأنبياء بالصلصال ، خاصة وأنها فكرية إيحابية وعبقرية من حيث طريقة عرضها ، وتوصيل المعلومة بشكل يناسب جميع الفئات العمرية .