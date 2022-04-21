رسمياً.. الجونة يقيل رضا شحاتة وجهازه الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الجونة رحيل مديره الفني رضا شحاتة وجهازه المعاون على خلفية النتائج غير الجيدة للفريق هذا الموسم والتي أدت لاحتلال الفريق المركز الحادي عشر في جدول الدوري.

وقال الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر :"منتصراً ومن الباب الكبير، كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاته على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الاصعدة، وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".

وخاض رضا شحاتة مع الجونة هذا الموسم 14 مباراة في الدوري فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر في 4 بالإضافة لفوز على بنها في كأس مصر .

وتولى شحاتة مهمة تدريب الجونة بشكل دائم في نوفمبر 2020 وخاض مع الفريق 51 مباراة فاز في 15 وتعادل في 16 وخسر 20.